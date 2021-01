IL PERSONAGGIO

ROVIGO C'è una novità da alcune settimane a Rovigo, che unisce l'amore per l'ambiente a quello per la persona e per l'economia. Si tratta di una linea di prodotti da corpo inventati e creati dalla rodigina Irene Spagna, con quasi tutti ingredienti a chilometri zero.

Come nasce questa passione?

«Sono attratta dai prodotti naturali e dal fascino dell'autoproduzione fin dall'adolescenza, quando ho saputo che una cara amica aveva deciso di produrre in casa i propri detersivi e detergenti che fossero sostenibili, cioè senza un impatto nell'ambiente. Questo fattore ha creato in me un grande interesse, così ho deciso di partecipare a corsi e seminari di approfondimento per imparare le virtù degli elementi naturali e le possibilità di combinarli insieme».

Quanto è diffusa questa idea di impatto zero?

«Alcuni decenni fa era più rara, oggi è molto sentita dalle persone che sempre più spesso cercano prodotti sani e non inquinanti, anche se ne siamo letteralmente sommersi. Nel tempo ho partecipato a corsi di formazione, il più importante al Giardino di Pimpinella di Bologna, e mi sono specializzata in cosmesi, acquisendo conoscenze e competenze sempre più dettagliate. Spesso vengo invitata a tenere corsi e laboratori in diversi tipi di strutture: agriturismo, scuole, erboristerie, centri olistici e anche in case private».

Come è arrivata la decisione di vendere alcuni prodotti?

«Seppure in un periodo così negativo, ho voluto dedicarmi a qualcosa di bello, buono e utile, che si sposi perfettamente con le mie passioni e la mia filosofia di vita. Sono nati tre prodotti particolari: la crema da viso Soffio, un'idratante con olio di jojoba nutriente, l'idrolato di camomilla lenitivo e l'olio di mandorle; il balsamo protettivo per le labbra Edera, con camomilla, vitamina E, cera d'api e olio vegetale; la crema da corpo Linfa, per pelli sensibili, con karitè, aloe, olio essenziale di finocchio e di lavanda. Dopo tanto tempo dedicato alla sperimentazione e all'autoconsumo, ho conosciuto il laboratorio Agrifarma di Vescovana che ha gli strumenti adatti alla produzione, oltre alle materie prime del territorio. Grazie poi alla conoscenza di Patrizia e Claudia, madre e figlia titolari del negozio ecobio Patty shop, che da dieci anni cerca e vende prodotti a filiera corta, a tutela dell'ambiente e della salute, i miei prodotti sono arrivati in vetrina».

Quali sono stati i riscontri?

«Tante persone mi hanno apprezzata e incoraggiata di persona e sui social. Sono contenta che condividano i miei principi e le mie idee, che ho intitolato Circus acrobazie secondo natura».

Per informazioni https://www.facebook.com/CircusAutoproduzioni e https://www.instagram.com/circusautoproduzioni.

Sofia Teresa Bisi

