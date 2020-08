VERSO LE ELEZIONI

ROVIGO «Zaia è forte, ma il Veneto che vogliamo è migliore». Con queste parole i candidati del Pd alle Regionali si sono presentati come esponenti di un Polesine che «vuole essere più inclusivo, equo e giusto». Alla presenza di tutti gli esponenti di vertice guidati dal segretario Giuseppe Traniello, i 5 candidati (Graziano Azzalin, Diego Crivellari, Gessica Ferrari, Lorenzo Murciano e Maria Laura Tessarin) si sono presentanti al bar Tabù, affiancati dalla capogruppo Pd nel consiglio dell'Emilia Romagna Roberta Mori.

A rompere il ghiaccio Tessarin, che boccia la sanità veneta, cavallo di battaglia di Zaia: «Ai disabili è preclusa la prevenzione. Le donne disabili non possono fare la mammografia, per non parlare di una visita ginecologica. I disabili motori non possono fare una visita oculistica perché le macchine diagnostiche richiedono la capacità di mantenere la posizione eretta». Se la prende anche con le politiche di genere: «Nel 2016 la Regione ha tolto i finanziamenti alle realtà che si occupavano dei problemi delle donne. Infine, non posso più vivere in una regione che nega il patrocinio al Gay pride offendendo i diritti di milioni di persone». Ferrari parla di amore per il territorio e ascolto di ciò che chiede, «così da agire per migliorare la qualità della vita. Abbiamo bellezza in ogni paese: convertiamola in valore» ha detto, insistendo sulla tutela ambientale come la risorsa più importante da lasciare alle generazioni future. Cultura e ambiente è il binomio su cui anche Murciano, architetto, sta puntando, con una battaglia contro il consumo di suolo. «Il Veneto è la seconda regione per cementificazione. Sfruttare bene il suolo significa recuperare le aree dismesse e riportare al centro la programmazione urbanistica. E con la progettazione del territorio vanno ripensati anche i trasporti per inquinare meno».

Obiettivo di Crivellari è «essere l'alternativa di un Polesine che per 25 anni le giunte regionali di destra e centrodestra non hanno saputo valorizzare, di una parte che in 25 anni di governo ha prodotto scandali, distruzione del territorio e nulla ha concretizzato riguardo all'autonomia. È ora di smascherare Zaia, con la competenza e la costanza che ho dimostrato con il lavoro parlamentare attraverso cui ho portato risorse su tutto il territorio senza guardare in faccia i colori delle giunte, ritenendo sempre preminente l'interesse dei cittadini». Il consigliere uscente Graziano Azzalin ha messo a fuoco il problema dell'enorme crisi economica in atto post lockdown. «Visto anche quanto emerso nel confronto con il viceministro Antonio Misiani, intendo creare un gruppo di lavoro sul Recovery fund per il Polesine. I fondi messi in campo da Roma sono molti: dobbiamo saperli spendere presto e bene, investire in innovazione, sostenere l'occupazione, contrastare l'acuirsi delle disuguaglianze sociali, essere protagonisti della progettazione del territorio soprattutto dopo l'eliminazione del Consvipo che era l'ente preposto al coordinamento dei comuni».

Hanno poi parlato il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo e Mori che ha definito i candidati «rappresentanti resistenti e resilienti della visione che mira a creare un mondo migliore e una società priva di disuguaglianze».

R.Pau.

