ROVIGO Una casa e un essicatoio di Boara Polesine devono fare i conti, da due settimane, con continui sbalzi di corrente che producono disagi e danni economici. La situazione viene raccontata da Michela Ferro, componente del comitato civico Vivi Boara. «La strada è via San Marco, lunga circa un chilometro - spiega la donna, che abita con la madre - da un paio di settimane la luce va e viene, senza un motivo apparente. Ho segnalato più volte la questione all'Enel, sei telefonate, e tutte le volte gli operai non hanno riscontrato alcun tipo di guasto alla centralina che si trova non lontano dalla mia abitazione. Il fatto è che avendo per esempio l'acqua collegata a un pozzo artesiano, che funziona con un motorino, se manca la luce, si resta pure senza acqua. Lo stesso dicasi per la caldaia e si resta al freddo. Un disagio che io e mia madre stiamo vivendo senza riuscire a capire il motivo».

Il problema riguarda la sola abitazione della famiglia Ferro, posta alla fine di via San Marco, dato che le case che si trovano prima di questa sono collegate a un'altra centralina. «Ci sarebbe un'altra famiglia di persone anziane coinvolta, ma vivendo in provincia di Vicenza, non possono notare quando la luce viene tolta, in quanto tornano solo nel fine settimana. C'è poi un'altra persona, che utilizza solo la terra di campagna, il caseggiato è diroccato. E poi c'è l'esiccatoio, che subisce la stessa mia situazione, con danni di 200 euro ogni volta che la luce svanisce, così mi è stato riferito. Però quando finiscono di lavorare se ne vanno a casa».

Un altro fatto che preoccupa Michela Ferro è che i lampioni di sera spesso sono spenti, sempre a causa di questi continui black-out. «Specialmente adesso che il buio arriva prima, abbiamo paura a rientrare a casa, con i lampioni spenti. Non vediamo nulla e temiano ci possa essere qualche malintenzionato. L'unica fortuna è che abbiamo un cane che può incutere timore».

La luce svanisce per un minimo di un'ora e mezza fino a un massimo di tre. Gli episodi si verificano almeno tre volte a settimana. «Ogni tanto viene a trovarci mio fratello, ma alla fine questo disagio riguarda me e mia madre. Verrebbe da andare via da qui, ma siamo troppo legate ai ricordi conservati in questa casa, realizzata con i sacrifici di mio padre».

