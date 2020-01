LA CURIOSITÀ

ROVIGO È da un decennio che è lì, ma molto probabilmente molti mai ci hanno fatto caso. Il corso del Popolo, su una delle tante lastre di pietra di Prun che costituiscono la pavimentazione del marciapiede del tratto centrale della strada principale del centro cittadino, quello rifatto appunto una decina di anni fa e che costituisce la Zona a traffico limitato, c'è un fossile.

A forma di grande conchiglia (purtroppo la pietra si è scheggiata non si sa se per un danneggiamento, anche involontario, oppure se sia stata un'infiltrazione di acqua poi ghiacciatasi che ha fatto esplodere la pietra), lascia ben pochi dubbi di cosa si tratti, ancor più considerando che la pietra di Prun viene estratta nei monti Lessini che sono appunto ricchi di fossili. Camminando per le strade di Verona, soprattutto, dove tale pietra è usata quasi ovunque, guardando dove si posano i piedi, capita di vederne parecchi. Una specie di museo della preistoria steso sulle strade.

Il fossile rodigino si trova sul marciapiede del Corso dal lato di piazza Vittorio Emanuele, all'incirca all'altezza dell'Unicredit. Quando si passeggia, per curiosità, uno sguardo su questo segno della preistoria sotto i nostri piedi, lo si può dare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA