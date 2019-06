CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA COMPOSIZIONEROVIGO Una giunta composta da sette assessori, tre uomini e quattro donne, per gestire complessivamente 55 deleghe. Edoardo Gaffeo si affida a una sorta di giunta tecnica per guidare la città che una settimana fa lo ha eletto sindaco, celebrandone l'esperienza professionale e la dedizione al programma elettorale per il quale è stato scelto dai cittadini.I RUOLIIl suo vicesindaco è l'ex presidente del Cur e professore universitario Roberto Tovo: si occuperà di Cultura, Turismo, Rapporti con Università e Pubblica Istruzione,...