LA COMMISSIONE

ROVIGO Dopo otto anni la Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo riparte. Alessandra Tozzi è la neo presidente, vice Daniela Guagliumi. Il direttivo è stato presentato ieri a palazzo Nodari. «La nuova commissione - ha spiegato l'assessore alle Pari Opportunità Erika Alberghini- si è insediata giovedì scorso ed è formata da 20 membri eletti tra le associazioni culturali, di volontariato, di categorie e di ordini professionali, oltreché tra i rappresentanti sindacali, i consiglieri comunali e gli Istituti comprensivi della città».

L'IMPEGNO

«Dopo un lungo periodo di assenza ha detto Alberghini - la Commissione Pari Opportunità rinasce con grande vitalità ed entusiasmo per affrontare tematiche che riguardano tanti aspetti della nostra città. Siamo felici di poter sostenere questa importante realtà». «La Commissione - ha aggiunto la presidente Tozzi -, che come primo obiettivo si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità fra tutti i cittadini, ha già individuato delle macro-aree di lavoro, all'interno delle quali si articoleranno dei sottogruppi per arrivare in modo capillare a soluzioni concrete rispetto a criticità emergenti. L'aspetto peculiare di questo gruppo di lavoro è la volontà di creare nuovi collegamenti tra ciò che già esiste nella nostra città. Vogliamo infatti valorizzare e condividere le attività e le proposte delle numerose realtà rodigine, che hanno fatto e stanno facendo azioni concrete di promozione e tutela delle categorie più deboli. Mi piace pensare a questa Commissione come a un gruppo di persone che cercheranno di cucire relazioni, attività di esperienze, favorendo e curando chi non ha voce».

Tra i membri della commissione anche Valentina Noce, Fiorella Cappato, Bertilla Gregnanin e Antonio Rossini.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA