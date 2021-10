Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ARTIGIANATOROVIGO (F. Bro.) Il mondo dell'impresa artigianale non vuole restare al palo e si organizza per aggredire il mercato dopo la pandemia attraverso il sistema digitale. Un nuovo approccio, più moderno, efficace ed innovativo per diventare maggiormente competitivo e per ricercare nuovi clienti. Partiranno giovedì una serie di incontri organizzati dal Punto impresa digitale della Cna, gratuiti e online in forma di webinar, quattro...