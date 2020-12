ROSOLINA

L'estensione al 2033 delle concessioni demaniali marittime va assolutamente difesa. A sostenerlo è la Cna Balneari dopo che in maniera inaspettata, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora proprio in merito al rilascio delle concessioni balneari. «Dopo una sofferta legge per l'estensione delle concessioni - afferma Fabio Porzionato, portavoce della Cna Balneari di Rovigo - la decisione della Commissione europea ci ha lasciati stupiti. In un periodo come l'attuale, la certezza della legge è fondamentale per lo sviluppo del settore legato al turismo».

La scadenza al 2033 delle concessioni demaniali marittime attualmente valide era una misura contenuta nel decreto Rilancio che il Parlamento ha poi convertito in legge. Alla base c'è il principio di tutela del legittimo affidamento che non solo la Cna sostiene da sempre, ma che è stato anche riconosciuto nel luglio 2016 da una sentenza della Corte di giustizia europea. Su questa base, molti comuni costieri hanno già completato la procedura amministrativa di estensione delle concessioni ed è perciò comprensibile come la lettera della Commissione europea che ora mette in mora l'Italia, rappresenti una vera e propria doccia fredda.

In questo difficile 2020, garantire stabilità al settore turistico-balneare e rilanciare gli investimenti era l'obiettivo che si poneva il decreto Rilancio. La gravissima crisi del comparto non a caso era stata parzialmente arginata nel corso dell'estate scorsa, in particolare grazie al mese di agosto in cui cui sulle spiagge si erano registrati oltre dieci milioni di turisti italiani, cioè circa 20mila in più rispetto al 2019. Secondo le procedure, il Governo entro due mesi dovrà rispondere alle contestazioni di Bruxelles, e l'appello della Cna è che la proroga delle concessioni venga difesa.

Enrico Garbin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

