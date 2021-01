ARTIGIANATO

ROVIGO «In questo periodo di difficoltà dovuto al Covid, è importante per le imprese avere un punto di riferimento unico per i servizi». Matteo Rettore, amministratore delegato di Caf Imprese Padova e Rovigo, spiega la scelta di rendere operativo, a partire dal primo gennaio scorso, il nuovo Caf Imprese unificato delle Cna provinciali di Padova e Rovigo. Un servizio che amplia la rete delle sedi territoriali e la platea di imprese cui vengono erogati servizi di contabilità e di consulenza del lavoro e nel campo della sicurezza e dell'ambiente.

La nuova realtà può contare su 150 dipendenti, con un fatturato aggregato di 7,1 milioni. Sono ben 2.105 le aziende cui gestisce la contabilità e 969 cui viene erogata la consulenza del lavoro.

GLI OBIETTIVI

«Moltiplicare competenze e professionalità, dare ancora più risposte e supporto ai nostri artigiani: sono tutti valori in cui ci riconosciamo - spiega Rettore - una sinergia che potrà dare anche ai due territori, padovano e polesano, maggiore centralità e rilievo economico in ambito regionale».

Le sedi territoriali, distribuite sulle due province, diventano dunque venti: sei a in Polesine (Adria, Porto Viro, Rovigo, Lendinara, Castelmassa e Occhiobello) e 14 nel Padovano (Albignasego, Cadoneghe, Ponte San Nicolò, Piove di Sacco, Selvazzano, Padova, Cittadella, San Martino di Lupari, Piombino Dese, Este, Montagnana, Solesino, Conselve e Monselice).

DARE FIDUCIA

«È un segnale di fiducia, la Cna guarda avanti e rafforza la sua offerta di servizi anche in questo periodo ancora segnato da turbolenze economiche e dall'incertezza - aggiunge Luca Montagnin, presidente della Cna di Padova - professionalità, capacità di ascolto e impegno nel trovare le soluzioni più adatte ai problemi: su queste basi sempre più aziende, di settori diversi, possono trovare in Cna un punto di riferimento. Da qui ripartiamo per essere sempre più vicini ai nostri associati: un primo passo che inaugura un anno per noi importante, caratterizzato dal percorso che nei prossimi mesi ci porterà a rinnovare le cariche interne».

IL PESO ECONOMICO

L'area vasta Padova-Rovigo rappresenta, con oltre 34 miliardi di euro di valore aggiunto prodotto, di cui oltre otto esportazioni, poco meno di un quarto dell'economia del Veneto e il 20% di tutti i beni venduti oltre confine. Qui sono insediate 136mila imprese con circa 426mila addetti: due territori contigui con elementi di sovrapposizione, ma anche con forti vocazioni e mentre il peso delle attività di produzione, delle costruzioni e del commercio sono abbastanza simili, il Padovano si caratterizza per una forte presenza delle imprese di servizi (31%), mentre nel rodigino agricoltura e pesca (25%) assumono una rilevanza più che doppia rispetto alla provincia di Padova. Un territorio che sta subendo pesantemente gli effetti della crisi da Covid-19 (si prevedono perdite medie del valore aggiunto per il 2020 intorno al meno 10%) ma che è e continuerà a essere una delle componenti principali dell'imprenditoria e dell'occupazione regionale, e che per questo necessita sempre di più di servizi qualificati per la gestione e lo sviluppo dell'impresa.

Roberta Merlin

