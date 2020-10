LO STUDIO

ROVIGO La città prende 3 in pagella. È il voto alla qualità della sua aria, assegnato da Legambiente con l'analisi dei dati riferiti al quinquennio 2014-2018, nell'edizione speciale di Mal'Aria, presentata alla vigilia dell'entrata in vigore delle misure di contenimento. Anche a Rovigo, infatti, da oggi sono in vigore le due ordinanze che limitano la circolazione sulle strade, nonché impianti termici, combustioni all'aperto e spandimento dei liquami, per contenere l'inquinamento. La pagella polmonare prende in considerazione tre inquinanti, due sulle polveri sottili, non solo il Pm10, ma anche il Pm2,5 che misura il particolato più fine, e il biossido di azoto. I dati «non sono stati confrontati con il limite normativo previsto dalla legislazione comunitaria per ciascun inquinante, ma con i più stringenti e cautelativi limiti suggeriti dall'Organizzazione mondiale della sanità: se la salute deve venire prima di ogni cosa, si deve capire realmente che aria si respira nelle città italiane e che rischi ci sono per la nostra salute».

QUADRO PESANTE

La grave insufficienza, in pagella, ma parallelamente anche respiratoria, vede Rovigo in buona compagnia. O meglio, in cattiva compagnia. Solo il 15% dei capoluoghi ha superato la sufficienza, mentre ci sono cinque città addirittura con lo zero spaccato: Torino, Roma, Palermo, Milano e Como; perché nei cinque anni considerati non hanno rispettato nemmeno per uno solo dei parametri il limite di tutela della salute previsto dall'Oms. E va detto anche che considerando insieme al Pm10, anche Pm2,5 e biossido di azoto, il 3 per il capoluogo polesano è quasi un miglioramento rispetto alla fotografia scattata dal dossier Mal'aria 2020, che ha incoronato Rovigo come il terzo peggior capoluogo d'Italia per superamenti del limite giornaliero della concentrazione di Pm10, fissata a 50 microgrammi per metro cubo. Una soglia che a tutela della salute, non deve essere superata per più di 35 volte in un anno, ma che a Rovigo nel 2019 è stata scavalcata per ben 69 volte. Solo Torino e Milano hanno fatto peggio. Non solo: sempre nella precedente analisi di Legambiente, si sottolineava anche come sul fronte dell'ozono non è che il capoluogo polesano sia messo meglio, anche se si deve accontentare del 24. posto. Sono stati 46 i giorni del 2019 con concentrazioni superiori a 120 microgrammi per metro cubo, considerando la media massima giornaliera su otto ore, che secondo l'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute dovrebbero essere di un massimo di 25 giorni l'anno con la media su tre. Questa per Rovigo è addirittura di 52 giorni.

SETTIMI IN ITALIA

La combinazione dei due valori riporta Rovigo nelle posizioni più alte della classifica dell'inquinamento atmosferico: settima a livello nazionale fra tutti i capoluoghi per giorni totali di superamento dei limiti previsti per le polveri sottili e per l'ozono con 115 giorni fuorilegge. Più di uno ogni tre. Fra le medaglie del demerito, Rovigo è anche una delle 19 città che nei dieci anni di analisi annuale di Legambiente è sempre stata fra le città fuorilegge, senza soluzione di continuità. Il 2019, peraltro, non è stato l'anno peggiore sul fronte del Pm10. Nel 2017 i giorni di superamento del valore limite erano stati addirittura 80. Nel 2018 solo 48, che erano valsi comunque l'11. posto nella classifica di Legambiente dei capoluoghi più inquinati. Quest'anno si già a 47. E i riscaldamenti devono ancora essere riaccesi: c'è ancora tempo per fare peggio.

Francesco Campi

