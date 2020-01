SPORT IN LUTTO

La città ha perso uno dei suoi migliori dirigenti sportivi: alle 12.30 di ieri si è spento Paolo Rondina, uomo di spicco nel mondo del pattinaggio, ma anche di Federpattinaggio, Coni e Panathlon, nonchè tra i fondatori della Confraternita del Bavarolo. Originario di Guarda Veneta, aveva 74 anni ed abitava con l'amata moglie Bruna Vanzan a San Pio X. Dopo aver lavorato alla Tosimobili divenne agente di commercio nel settore dei mobili. Nel mondo dello sport entrò seguendo le figlie Sabrina e Paola che praticavano il pattinaggio artistico con lo Skating Club Rovigo del quale è poi stato una colonna portante diventandone anche vicepresidente e avendo un ruolo di primo piano nella costruzione del Pattinodromo delle Rose. Discrezione, passione, impegno e attaccamento l'hanno contraddistinto nel suo impegno con la società rodigina sino ai suoi ultimi giorni. Era un amante della Rugby Rovigo e anche quest'anno - pur malato - si era abbonato.

IMPEGNO E DISCREZIONE

Qualità che l'hanno contraddistinto anche come presidente del Comitato provinciale della Federpattinaggio, vicepresidente del Coni provinciale, consigliere del Panathlon, realtà dove si è s fatto apprezzare con molta discrezione. «Per la nostra società è una enorme perdita - commenta il vicepresidente dello Skating Rovigo, Paolo Ponzetti -. Negli ultimi 20 anni ha avuto un gran ruolo nella crescita del club e per il Pattinodromo delle Rose. Dirigenti come Paolo ce ne sono pochi». Il funerale sarà domani alle 16.30 nella chiesa di San Pio X.

