(F. Cam.) Si è spento ieri, dopo breve ricovero, Giancarlo Rizzato. A tracciarne un breve ricordo è Gianni Nonnato: «Giancarlo ha rappresentato per anni pagine importanti nella storia dello sport del pattinaggio locale. Prima come atleta e poi come dirigente sportivo e allenatore. Negli anni Cinquanta, alla scuola del maestro Zancanaro, diventò campione italiano ai giovanili di hockey su pista. Partecipò ai campionati superiori fino...