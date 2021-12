SERVIZI E TRIBUTI

ROVIGO In attesa che la rivoluzione della differenziata si completi anche a Rovigo, il capoluogo sale sul gradino più alto del podio in Italia per la diminuzione maggiore della Tari, ben il 23%. Il dato emerge da un'analisi effettuata dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia, che prende come riferimento nel 2021 una famiglia tipo composta da 3 persone e una casa di proprietà di 100 metri quadri. L'indagine, realizzata nell'ambito delle Iniziative a vantaggio dei consumatori, finanziate dal ministero dello Sviluppo economico, mostra come se la Tari media nel 2021 a livello nazionale è di 312 euro, con un aumento di 1,5% rispetto al 2020, a livello regionale le tariffe più basse siano proprio quelle venete, con 232 euro, in calo del 3,8% rispetto all'anno scorso, mentre la regione dove i rifiuti sono più salati è la Campania con 416 euro. Sono dodici le regioni con aumenti e otto quelle con le tasse sui rifiuti in diminuzione. Fra 2020 e 2021 Rovigo è passata dall'essere la seconda città più cara del Veneto dopo Venezia, con 258 euro per il nucleo familiare modello, rispetto ai 306 di Venezia e ai 241 di media regionale, alla città con le scoasse più leggere fra i sette capoluoghi della regione con 198 euro, a fronte di una media regionale di 232. Comprensibile la soddisfazione di Palazzo Nodari, dove l'analisi viene salutato con un trionfale «Primi in Italia». L'assessore al Bilancio e Società partecipate Andrea Pavanello sottolinea come «è frutto del lavoro degli uffici e della volontà di questa amministrazione di redistribuire a tutta la cittadinanza nel più breve tempo possibile, quanto recuperato dalle azioni di accertamento e recupero. Con l'occasione ricordiamo ai nostri cittadini e imprese che per effetto della suddetta riduzione, la consueta rata di saldo Tari solitamente inviata e scadente a dicembre, non è stata richiesta. Ricordiamo altresì che le imprese che sono state sottoposte a limitazioni nella propria attività per effetto della pandemia e che hanno partecipato al bando del Comuneo, sono state sgravate dall'imposta per il 2021». Quanto a raccolta differenziata, il Veneto si colloca più in alto rispetto alla media nazionale: nel 2019 si è al 74,7% di rifiuti differenziati rispetto al 61,3% del resto del Paese. Rovigo, che con 604,6 chili pro capite di rifiuti urbani è la terza città per produzione dopo Venezia e Vicenza, sul fronte della differenziata non è al top con il 64,6% di differenziata, a fronte di 86,9% di Treviso e 84,1% di Belluno, dove è in vigore la tariffa puntuale che si sta cercando di introdurre anche in Polesine, ma anche del 76% di Vicenza.

F. Cam.

