Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITÀROVIGO Il colpo d'occhio è già completamente diverso. Il grigio multipiano, il grande parcheggio all'ingresso della città, non solo si è vestito di nuovi colori, in particolare un giallo sgargiante che cattura l'occhio, ma è diventato la tela di una opera d'arte che seppur a metà dell'opera, già ha cambiato i connotati della struttura, rendendola accattivante e in grado di lanciare messaggi a chi arriva. Le prime due...