LA CITTÀ DI DOMANIROVIGO «Il mio sogno è un bosco urbano nell'area Ex Gabar». Il sindaco Edoardo Gaffeo racconta di come vorrebbe vedere trasformata una zona completamente abbandonata della città, in cui sarebbe dovuto sorgere un nuovo complesso residenziale, in un'area a verde pubblico che dia un nuovo volto a Rovigo. Nel 2004, quando sulla poltrona di Gaffeo c'era Paolo Avezzù, venne approvato il Piruea Ex Gabar. Avrebbe dovuto portare alla nascita di un enorme centro residenziale lungo via Oroboni: al centro dell'area avrebbe dovuto...