ADRIAAdria rende omaggio a Francesco Antonio Bocchi (1821-1888), il padre dell'archeologia cittadina. Venerdì, in occasione della Notte Bianca delle biblioteche, per ricordare i duecento anni dalla sua nascita, è stato organizzato un originale itinerario cittadino. La rievocazione della vita e dell'opera di questo studioso, il più importante storico di Adria e del Polesine, sarà celebrata attraverso alcune tappe nei luoghi in cui ha...