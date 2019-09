La Cisl: «L'Iras può diventare un modo di rilanciare il capoluogo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERVIZIROVIGO La Cisl Funzione Pubblica propone di elevare l'Iras a «piattaforma di rilancio per tutta la città di Rovigo, un progetto che se ben gestito porterà una struttura residenziale per anziani ricca di servizi alla persona ed in grado di svolgere il ruolo centrale per cui è nata oltre 100 anni fa: una casa di accoglienza trasparente e vicina a chi ha necessità di cure e di sostegno». A proporlo è Franco Maisto, segretario di quello che è il primo sindacato all'interno della struttura assistenziale per anziani di San Bortolo,...