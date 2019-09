La Cisl contro gli ordini di servizio via WhatsApp

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

REPERIBILITÀROVIGO Una telefonata allunga la vita, recitava una nota pubblicità degli anni 90, quando ancora c'era la Sip. In questi anni il mondo è cambiato e, con la rivoluzione degli smartphone, sono i messaggi e le chat a farla da padrone. In senso letterale, visto che, come nota la Cisl di Padova e Rovigo del comparto sanità, lancia l'allarme della catena Whatsapp.Con una nota, infatti, denuncia «l'abuso di sms e Whatsapp per disposizioni di servizio comunicate al personale a tutte le ore del giorno, serali e festive comprese,...