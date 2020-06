LA CIG IN POLESINE

ROVIGO Sono oltre 1.381 le domande di cassa integrazione in deroga già pagate dall'Inps in provincia di Rovigo. «Ad oggi, quindi circa a metà giugno, abbiamo completato la maggior parte delle operazioni relative agli ammortizzatori erogati dal Governo con il decreto Cura Italia per aiutare i lavoratori ad affrontare la crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19 - spiega Roberta Carone, direttrice dell'Inps di Rovigo - Rimangono ancora alcune pratiche da evadere, che risultano ancora in lavorazione, alcune per motivi legati a piccole imprecisioni formali come il cambio di indirizzo o di codice Iban per i versamenti in conto corrente. Per i pagamenti diretti siamo aggiornati, lavoriamo i moduli cosiddetti SR41 man mano che arrivano, quindi nel complesso, siamo soddisfatti di come abbiamo affrontato questa prima fase».

GLI ORGANICI ALL'OPERA

Oltre cento i dipendenti della sede polesana che, durante la chiusura totale del Paese a causa del Coronavirus, hanno garantito l'operatività, lavorando da casa per rispondere alle diverse esigenze degli utenti, anche ampliando gli orari del centralino previsti prima del manifestarsi della pandemia.

«Ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione con autentico spirito di servizio, consapevoli dell'importanza di questo momento molto particolare e superando anche qualche difficoltà iniziale - afferma la direttrice della sede rodigina dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Non c'è stato ricambio generazionale nella nostra sede e non era facile gestire un'emergenza del genere, lavorando in modalità completamente diverse: ma in questa prima fase, posso dire che ce l'abbiamo fatta».

IL MONTEORE

Fino ad ora in Polesine, hanno beneficiato delle domande di cassa integrazione in deroga 3.558 lavoratori per un monte ore complessivo di 396.181 ore. Complessivamente, in Veneto, la cassa integrazione in deroga è stata già liquidata ad oltre 87.217 lavoratori per un totale di 30mila domande, l'84% delle presentate per un totale complessivo di oltre 10.669, 763 ore di lavoro. I lavoratori più numerosi a presentare la domanda sono stati coloro che risiedono in provincia di Padova, ben 17.582, seguiti dai veronesi con 17.462, Vicenza 13.939, Treviso 12.957, San Donà 3.923, Rovigo, Belluno 2.688 e Conegliano-Treviso 2.059. Rimangono invece da evadere 4.129 domande di SR41.

SOSTEGNO AL REDDITO

Per altre forme di sostegno, come i bonus da 600 euro per i professionisti e autonomi, a Rovigo, sono al riesame oltre 180 domande. «Alcune di queste non rispondevano ai presupposti previsti, altre presentavano alcuni errori e sono state scartate - sottolinea la direttrice dell'Inps Roberta Carone - Le stiamo rivedendo una a una, mano a mano che giungono le richieste di riesame al nostro ente». A fronte di questa prima tranche di aiuti da parte dello Stato, a breve, l'Istituto nazionale di previdenza sociale sarà interessato dall'erogazione di nuovi sostegni economici previsti nel decreto Rilancio, da distribuire ai lavoratori. «Attendiamo le nuove circolari applicative e le spiegazioni riguardanti le procedure - afferma la numero uno dell'Inps del Polesine - Le nuove disposizioni ci daranno ulteriori elementi per offrire il nostro servizio a favore degli utenti, al massimo delle nostre forze e capacità, consapevoli dell'essenzialità del nostro servizio in questo delicato momento storico e sociale».

Alice Sponton

