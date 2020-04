LA DENUNCIA

ROVIGO Nella guerra al virus c'è il rischio di una sconfitta pesante. A dirlo è Riccardo Mantovan, segretario organizzativo della Fp-Cgil di Rovigo, con delega alla Sanità, che punta il dito sulle difficoltà dei lavoratori della sanità polesana e sulle carenze con le quali devono fare i conti: «Stanno aumentando giorno per giorno i casi positivi di personale sanitario che opera nei nostri ospedali e questo è un fatto gravissimo. Chi ha questa responsabilità sa bene che si sta navigando a vista senza organizzazione, in assenza di percorsi, di protocolli e procedure definite che impediscano di ridurre realmente gli accessi negli ospedali e conseguentemente di ridurre il rischio di contagio sia per gli utenti che per gli operatori sanitari. Operatori sanitari che, come a Caporetto, vengono mandati al massacro mentre lo Stato Maggiore sociosanitario sbaglia strategie o più semplicemente si ostina a seguire linee guida che sa bene non essere sufficienti a salvaguardare la salute di questi operatori. Abbiano almeno l'ardore di affermare che queste linee guida non sono assolutamente sufficienti perché hanno dovuto adattarle all'estrema carenza-assenza dei veri dispositivi di protezione individuale: negli ospedali e nel territorio le mascherine Ffp2 e 3 vengono tenute dentro alle casseforti; i camici impermeabili sono introvabili e anche i camici, cosiddetti di velina, non Dpi, devono essere utilizzati per tutto il turno di lavoro come succede, solo dove ci sono, per le visiere o gli occhiali che, per poterli riutilizzare, diventano opachi a forza di lavarli e disinfettarli. Poi, paradossalmente, obblighiamo i cittadini ad utilizzare mascherine di carta e guanti per andare al supermercato ma non li obblighiamo a farlo per entrare negli ospedali. Nei prossimi giorni ci si potrebbe trovare in difficoltà nelle corsie prevedendo un continuo aumento di operatori contagiati quindi bisogna investire sulle assunzioni. Vero è che sono stati assunti 22 infermieri in più e 4 Oss. Altrettanto vero è ne mancavano almeno 70! E questa amministrazione cosa fa? Assume una infermiera ex coordinatrice in pensione da 5 anni, con tutto il rispetto per la collega, per metterla a gestire l'emergenza presente nella Casa di riposo di Fratta».

LA REPLICA

Il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella risponde a stretto giro: «I numeri sono abbastanza evidenti: su 1180 dipendenti abbiamo 16 riscontri di positività, quelle già emerse nei giorni scorsi: 11 infermieri, 3 Oss, un fisioterapista e un medico. Per quanto riguarda il completamento dello screening di tutto il personale, i tamponi verranno eseguiti la fine della settimana. Eravamo partiti con quelli delle aree più esposte, poi abbiamo avuto un rallentamento perché abbiamo avuto, oltre al problema del numero di tamponi processabili ogni giorno, la necessità di concentrare l'attenzione su situazioni acute che si sono verificate come quella di Fratta, ma non abbiamo mai smesso di eseguire i test al nostro personale. Non nego che vi siano ancora difficoltà di rifornimento dal punto di vista della continuità e si attendono sempre i carichi di Azienda Zero, ma non è Azienda Zero che lesina i rifornimenti, è il mercato che non è in grado di fornire le quantità necessarie per quanto riguarda alcune tipologie di dispositivi. Per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, le mascherine Ffp2 ed Ffp3, e le visiere, quelle che erano le problematiche iniziali, la situazione di difficoltà è stata superata. Il problema principale oggi l'abbiamo con i camici perché attendiamo la fornitura e non abbiamo grandi scorte in magazzino. Ma i dispositivi vengono forniti e continua anche il rifornimento alle case di riposo con i direttori che nell'ultima videoconferenza ci hanno confermato la soddisfazione per questo supporto».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA