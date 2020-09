TRASPORTI

ROVIGO Tra le linee guida ministeriali per il trasporto pubblico locale contro la diffusione del coronavirus, era stato previsto già alla fine dello scorso aprile l'aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri. Ma «nonostante il lockdown sia finito da un pezzo e davanti alla necessità di mettere più lavoratori a servizio per garantire un numero di linee che consenta il distanziamento, Busitalia fa l'opposto: mette in cassa integrazione gli autisti sostenendo che non ha soldi per garantire l'orario di lavoro pieno a tutti»: così Matteo Poretti, segretario generale della Filt Cgil Rovigo, interviene davanti «all'ulteriore richiesta di accesso al Fondo di integrazione salariale dell'azienda Busitalia Veneto». Il Fis, che comprende i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, mette a disposizione sostegni al reddito per i lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta.

LA DENUNCIA

Al contrario, afferma il sindacalista, la ripresa delle attività in settembre a partire dalla riapertura delle scuole, sollecita a rendere disponibili servizi che possano rispondere all'atteso aumento di domanda da parte dell'utenza. Alla fine dello scorso marzo BusItalia Veneto aveva già chiesto ammortizzatori sociali a rotazione per 500 dei 923 dipendenti complessivi nell'organico che conta 847 tra operai e autisti, 74 impiegati e due dirigenti. Poretti e il collega Andrea Rizzo, segretario provinciale della Filt Cgil di Padova, hanno incontrato i rappresentanti dell'azienda, che ha proposto, riferiscono, l'utilizzo di «ulteriori settimane di Fondo bilaterale di solidarietà, che è finanziato per una quota anche dai lavoratori, per ulteriori quattro settimane dopo la fine di agosto. Si tratta di una misura, insieme ad altre, su cui non concordiamo, tanto che non abbiamo firmato. Troviamo profondamente ingiusto che i dipendenti di una società che appartiene alle Ferrovie dello Stato abbiano un trattamento diverso dagli altri dipendenti cui le Fs hanno conguagliato la cassa integrazione al 100 per cento».

SOSTEGNO DALLO STATO

I rappresentanti sindacali aggiungono che «in questi mesi Busitalia, come tutte le altre aziende del trasporto pubblico locale, è stata notevolmente aiutata dallo Stato: sono stati riconosciuti i chilometri contrattualmente previsti anche quando i mezzi sono rimasti fermi». La riduzione del servizio era arrivata fino al 70 per cento lo scorso marzo sia nell'urbano sia nell'extraurbano, che contano complessivamente un parco mezzi di 531 veicoli, di cui 306 extraurbani. Inoltre, «lo Stato, non Busitalia, rimborserà i soldi degli abbonamenti annuali che causa lockdown sono diventati inutili agli utenti, utilizzando parte di 9 milioni ricevuti come contributo straordinario anche a copertura dei mancati introiti delle biglietterie». Poretti e Rizzo concludono: «Non crediamo alla storiella di Busitalia costretta a utilizzare l'ammortizzatore sociale per gli autisti perché non ha il servizio che può garantire l'orario di lavoro pieno a tutti. Una cosa inaccettabile, soprattutto se pensiamo che siamo alla vigilia della riapertura delle scuole con tutte le incognite che la cosa comporta, e un aumento del servizio avrebbe garantito maggiore distanziamento sociale. Avremmo bisogno di più autisti, più corse, più mezzi. Invece Busitalia fa l'opposto. Manca una settimana all'inizio della scuola e ancora non abbiamo informazioni sul servizio».

Nicola Astolfi

