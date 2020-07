L'AZIENDA

CANARO Chi ha mai sentito parlare dell'Aceto dei quattro ladri? È una curiosità storica che un'azienda polesana, la Cereal's di Paviole, ha recuperato recentemente continuando il percorso iniziato nel 1976, producendo cosmetici che utilizzano derivati dai cereali, di integrare la tecnologia al territorio.

L'igiene delle mani non è mai stata così fondamentale come ai tempi del coronavirus e l'Aceto dei quattro ladri prodotto dall'azienda che ha sede nella frazione di Canaro, ha fatto ritrovare un rimedio che sa di storia e leggenda.

«La leggenda vuole - spiega Maria Teresa Bonetti, presidente e amministratore delegato di Cereal's - che nella città di Tolosa, nel 1630, quattro ladri fossero soliti entrare nelle case di morti e ammalati di peste per depredarle. E poi, una volta presi e condannati, che avessero avuta salva la vita rivelando il segreto che li rendeva immuni dalla peste. Pare che i ladri di Tolosa, durante l'epidemia che Alessandro Manzoni ha descritto in I promessi sposi, siano stati ugualmente impiccati. La storia si ripetè a Marsiglia, nell'epidemia del 1720, ma stavolta i quattro ladri ebbero una sorte migliore. La formula dell'aceto dei quattro ladri è riportata anche nel Codice ufficiale francese del Corpo medico del 1758: lì figurava con una formula diversa e vi rimase fino al 1884, scomparendo con l'avvento della medicina moderna».

In quel periodo l'aceto dei quattro ladri si passava sulle mani e sul viso per preservarsi dalle malattie contagiose e c'era chi ne imbeveva tamponi da premere sul naso. L'aceto è più economico e non è tossico, rispetto ai disinfettanti più diffusi, ma come l'ammoniaca non è registrato come disinfettante: l'Aceto dei quattro ladri contiene anche piante per uso cosmetico ed è un cosmetico, non un presidio medico-chirurgico. Tuttavia l'ingrediente attivo dell'aceto, l'acido acetico, è efficace contro alcuni micobatteri - anche altamente farmaco-resistenti, come il mycobacterium tubercolosis, cioè quello della Tbc. L'esposizione a una soluzione al 6% di acido acetico per 30 minuti, uccide il batterio della tubercolosi, che però si trasmette soprattutto con gli starnuti o la tosse.

Questa caratteristica dell'aceto è una scoperta recente: alcuni anni fa, durante il test di un farmaco che doveva essere prima sciolto in acido acetico, ci si accorse che si otteneva lo stesso identico risultato senza usare il farmaco, perché l'acido acetico, aveva ucciso i micobatteri.

Le proprietà dell'aceto sono note da migliaia di anni. Era usato dai Romani per le ferite e durante epidemie come la peste nera e il colera, era utilizzato per contenere il contagio: si racconta che i medici, prima e dopo aver visitato i malati, avessero l'abitudine di immergere le mani nell'aceto. E per l'effetto di impedire la moltiplicazione dei batteri, è per tradizione utilizzato come conservante. Le raccomandazioni del ministero della Salute per proteggersi dal coronavirus restano quelle di lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con una soluzione a base di alcol, asciugandole poi accuratamente. E per uccidere il virus sulle superfici, utilizzare disinfettanti contenenti alcol al 70% o a base di cloro allo 0,1% (candeggina). Restano inoltre i consigli pratici di non toccarsi il viso e coprire bocca e naso con un fazzoletto invece di usare le mani quando si tossisce o starnutisce.

