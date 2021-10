Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PORTO TOLLESabato 13 novembre la Sala della musica di Ca' Tiepolo ospiterà l'incontro Conservare la memoria del passato dell'ex centrale elettrica Enel di Porto Tolle e prospettive per il futuro. L'iniziativa è promossa dall'associazione Senior Enel 50 anni di storia e di storie in collaborazione con l'amministrazione deltina. Appuntamento nella sala di via Giordano alle 9.30 per la registrazione dei partecipanti, dopo il saluto del...