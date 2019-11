LA CELEBRAZIONE ROVIGO Centouno anni dopo, ma tutti sempre uniti nel ricordo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CELEBRAZIONEROVIGO Centouno anni dopo, ma tutti sempre uniti nel ricordo della fine della Grande guerra e di quanti hanno sacrificato la vita per il Paese. È per questo che si è celebrata, in piazza Vittorio Emanuele, la giornata del 4 novembre, dedicata all'Unità nazionale e alle Forze armate. Presenti le autorità civili, militari e religiose, gli studenti delle scuole superiori, i cittadini che si sono fermati a rendere omaggio a coloro che ogni giorno dedicano il proprio operato alla difesa dell'Italia.IN PIAZZALa cerimonia si è...