BADIA POLESINE

I commercianti scendono in campo per le Feste. Nell'impossibilità di organizzare eventi, gli Operatori economici badiesi promuovono A Badia facciamo i buoni, un'iniziativa per incentivare gli acquisti, sostenere le realtà del centro storico, e invitare la clientela a non dimenticare l'importanza dei negozi di prossimità, specie in un momento così complicato.

Fino al 31 gennaio, acquistando in uno dei negozi che hanno aderito alla campagna, si riceverà una catena di buoni utilizzabili dal primo febbraio al 31 marzo del 2021. Facendo un acquisto in una delle attività che hanno aderito all'iniziativa degli Operatori economici badiesi si riceverà una brochure contenente la catena dei buoni e ogni attività potrà scegliere tra omaggi, sconti, promo, servizi e consulenze. «Questa è l'iniziativa di Natale che siamo riusciti a proporre quest'anno spiega la presidente dell'Aoeb Martina Sartori le attività aderenti distribuiranno questa catena di buoni a chi acquisterà. I buoni saranno poi utilizzabili da febbraio a marzo 2021 e ai clienti basterà esibirli al momento dell'acquisto».

Tanti i negozi e le attività che hanno aderito alla proposta di Aoeb. Tra questi: Panificio Ferrighi, Parafarmacia Chieregato, Foto immagine Bertoncin, Natural Dream, Il regno delle coccole, Pulisecco Linda, Piazzaffari, Lavanderia Imperiale, Sartoria Liam, Ottica Masarà, Estetica Viviana, Tabaccheria De Marchi, Salvadori Ezio, Pasticceria L'Abbazia, Tabaccheria Estense, Antica tosteria italiana, Abbigliamento Vittoria e La tata ecobio.

F.Ros.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA