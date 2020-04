LA CATENA DEI CONTAGI

ROVIGO Un totale di 43 contagiati fra pazienti e operatori. È questo, per il momento, il bilancio del focolaio che si è aperto nella Geriatria dell'ospedale di Rovigo. Il reparto dal 6 aprile ha sospeso i ricoveri ed è stato sgomberato. Un reparto a rischio vista la particolare fragilità dei pazienti, tutti anziani e tutti con patologie abbastanza serie. Purtroppo, fra di loro, anche quattro persone che si sono spente.ù

PRIMO POSITIVO

Tutto è iniziato il 31 marzo, quando un paziente che doveva essere dimesso dalla Geriatria, perché era guarito dal punto di vista dei problemi per cui era stato ricoverato, è stato sottoposto a tampone perché doveva essere trasferito in una casa di riposo, dove ora si può entrare solo se si ha tampone negativo. Non presentava sintomatologia Covid ed era pronto per il ritorno in struttura. Ma il 31 marzo è arrivato l'esito: positivo. È così iniziata l'operazione di isolamento dei pazienti che erano vicini a lui ed è partita la serie di tamponi. I primi riscontri erano negativi, probabilmente erano nella fase finestra, poi sono arrivati i nuovi positivi, i primi 3, due pazienti e un infermiere, il 5 aprile. Alla fine su 36 degenti ricoverati al 31 marzo c'è stato il riscontro di 26 positività, mentre su un totale di 49 fra medici, infermieri e Oss del reparto abbiamo avuto 17 positività. I pazienti positivi sono stati trasferiti a Trecenta, quelli negativi al settimo piano dell'ospedale di Rovigo. Sono 13, perché ci sono anche quelli della Lungodegenza. Rimarranno lì in isolamento precauzionale, attendendo i 14 giorni per valutare il riscontro di negatività prima di farli tornare nel reparto di Geriatria, al quindo piano, dopo la sanificazione

PRE-TRIAGE

Da ieri mattina a chi entrava in ospedale a Rovigo, con l'accesso consentito solo dalla hall, veniva misurata la temperatura e, a chi ne era sprovvisto, venivano dati guanti e mascherina. Provvedimenti tardivi, secondo la figlia di un paziente di Geriatria, risultato positivo. Da fine febbraio, rimarca l'Ulss, le visite erano state contingentate, ovvero ogni paziente poteva ricevere la visita di una sola persona al giorno e solo negli orari prestabiliti. Ma nelle case di riposo le visite sono sospese da inizio marzo. La Uil Fpl Rovigo, attraverso il suo segretario Cristiano Maria Pavarin, ha chiesto chiarimenti. Ma, dopo due richieste senza risposta, martedì ha inviato una Pec di diffida all'Ulss precisando che, se entro sabato le risposte non arriveranno, sarà dato mandato a un avvocato di segnalare il tutto alle autorità competenti. Il 6 aprile, infatti, la Uil aveva chiesto come l'azienda sanitaria intendesse comportarsi nei confronti dei dipendenti nel periodo di attesa tra l'eventuale test sierologico con esito positivo e il tampone di conferma, se cioè li ponesse in isolamento come avviene per i dipendenti delle case di riposo, mentre il giorno successivo ha chiesto quali misure di prevenzione e protezione ci fossero in Geriatria, Chirurgia e Pneumologia per «scongiurare la nascita di focolai».

SINDACATO IN TRINCEA

Pavarin evidenzia che «il totale dei dipendenti positivi in tutta l'area ospedaliera è 33. E in Geriatria ne abbiamo 17, 10 infermieri e 7 Oss. Sono più della metà del totale in un solo reparto: qualcuno ci dovrà spiegare cosa è accaduto in Geriatria. E chiediamo di eccedere nella sicurezza e mettere in quarantena tutti fino a quando non ci sarà la certezza della loro negatività. Perché i tamponi arrivano con grave ritardo, qualcuno attende ancora l'esito e, nel frattempo, se asintomatico ha continuato a lavorare. I dipendenti superstiti' di Geriatria sono ancora lì, al settimo piano, dove ogni giorno lavorano con impegno e dedizione incredibili. Encomiabili. Ma non possono essere messi a rischio. Né loro, né le loro famiglie, né i pazienti».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA