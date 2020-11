LA CATEGORIA

ROVIGO In termini di fiducia, secondo il presidente provinciale di Confesercenti Vittorio Ceccato non c'è sfida: l'amministrazione Gaffeo batte il Governo Conte. All'indomani dell'approvazione del Decreto Ristori, il numero uno dei commercianti polesani esprime forti perplessità sugli strumenti statali di sostegno economico ai titolari delle attività commerciali bloccate dall'ultimo Dpcm, premiando invece l'operato di Palazzo Nodari. Riguardo i rimborsi inseriti nel provvedimento varato dall'Esecutivo di Giuseppe Conte, il quale assicura arriveranno entro un paio di settimane, ai microfoni di Radio Rvd Ceccato ha spiegato: «Bisognerà vedere quale sarà l'effetto del decreto. In passato alcune iniziative di ristoro non hanno seguito la giusta strada: tra intoppi, ritardi e forme di finanziamento inefficaci, a nostro avviso il Governo ancora una volta dimostra di muoversi in maniera disarticolata».

Il dubbio è che occorreranno mesi perché arrivino i soldi agli imprenditori. «Avrebbero dovuto prevedere una forma immediata di sovvenzione o di supporto. Adesso si parla di un'attesa di una decina di giorni, ma come accaduto in passato, potrebbero passare anche tre o quattro mesi prima di vedere quelle risorse. L'affidabilità del Governo è precaria».

Al contrario, verso il Comune Ceccato riserva parole di riconoscenza. L'amministrazione, per voce del vicesindaco Roberto Tovo, ha spiegato di essere all'opera per avviare politiche che includano riduzioni delle tariffe sui parcheggi e buoni shopping da investire sulle attività commerciali. «Qualsiasi iniziativa in questo senso è ben accetta - ha aggiunto Ceccato - siamo contenti di quello che ha fatto finora il Comune. Anche nell'ambito dello spostamento di determinati fondi del Distretto del commercio per finanziare politiche di conforto per commercianti ed esercenti, hanno dimostrato sensibilità, siamo soddisfatti. La parte più importante del ristoro, ripeto, dovrebbe però arrivare dallo Stato».

L'assessore al Bilancio Andrea Pavanello si sta relazionando con il collega Patrizio Bernardinello per trovare la soluzione migliore per aiutare la città. Lunedì pomeriggio si è svolta una intensa e lunga riunione informale della giunta Gaffeo per capire come far quadrare i conti. Sul piatto ci sono circa 800mila euro che la presidente del consiglio comunale Nadia Romeo vorrebbe discutere con la maggioranza e l'opposizione, nella speranza di «tirare tutti nello stesso senso, lasciando da parte le divisioni politiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA