LENDINARA La Casa Albergo per anziani di Lendinara dopo ventisei decessi tra gli ospiti positivi al Covid-19 vede i primi spiragli di luce, con il calo significativo del numero dei positivi e l'avvio delle vaccinazioni previsto nell'arco di pochi giorni. La struttura, che attualmente fronteggia ancora la positività di 57 ospiti e 19 operatori, finalmente vede prospettive di uscita dall'incubo iniziato il 17 novembre, col riscontro della prima positività in un operatore seguita tre giorni dopo dal primo caso positivo tra gli anziani.

Da quel momento c'è stata un'escalation di contagi, il cammino del virus nella struttura è stato difficile da arrestare e ha segnato un vero regresso solo da pochi giorni. Il direttore Vittorio Boschetti spiega che cinquanta degli ospiti contagiati ora hanno il tampone negativo e che si pensa possano arrivare buone notizie anche dai tamponi molecolari effettuati ieri sugli ospiti ancora alle prese col virus. «Speriamo che buona parte di loro si siano negativizzati dice Inoltre siamo in attesa di poter fare le vaccinazioni, che dovrebbero iniziare il 10 o il 13 gennaio a seconda delle possibilità dell'Ulss 5. Il vaccino sarà somministrato al personale, ai cinquanta ospiti che non sono stati contagiati dal virus e anche agli anziani che hanno avuto il Covid-19 e ora sono negativi al test del tampone. Questo perché l'azienda sanitaria ci ha spiegato che nel caso di persone anziane o con particolari condizioni l'immunità derivante dall'aver contratto il virus dura poco, al massimo qualche mese, in alcuni casi solo un mese o due».

Col vaccino, e avendo superato il massimo picco dei contagi, la struttura spera di poter tornare a una quotidianità un po' più serena per gli ospiti e per i lavoratori. Nel frattempo potrebbero anche attenuarsi i problemi di carenza di personale con cui la Casa Albergo ha dovuto fare i conti per via della positività riscontrata, nelle scorse settimane, in qualche decina di lavoratori. «Parte del personale sta rientrando in servizio, alcuni invece si sono negativizzati ma hanno ancora postumi della malattia, in qualche caso l'assenza per malattia dura da due mesi racconta il direttore Speriamo di poter tornare presto a regime anche sotto questo aspetto».

La presidente del Consiglio di amministrazione della struttura Tosca Sambinello rileva che i dati attuali offrono diversi elementi di speranza. «Ma il pensiero di tutta la Casa Albergo è rivolto alle persone che purtroppo sono venute a mancare e al dolore dei loro familiari dice - Deve essere chiaro che la struttura si è trovata a gestire una situazione prettamente sanitaria, molto più grande delle possibilità di una qualsiasi struttura residenziale che viene colpita. Una casa di riposo non è un reparto specializzato in malattie infettive o di terapia intensiva e il suo personale sa garantire la più adeguata assistenza alle persone anziane, ma non può prevenire o gestire una pandemia come quella attuale».

In questi giorni si cerca di tornare a una parziale normalità riprendendo le attività educative e il servizio di chiamate per garantire un contatto telefonico tra gli ospiti e i familiari. «In questi due mesi le buone prassi di socialità, relazione, stimolazione delle persone non hanno potuto essere messe in atto perché qualsiasi contatto non indispensabile avrebbe costituito un rischio aggiunge Boschetti Ora abbiamo ripreso le telefonate e abbiamo acquistato due tunnel gonfiabili per allestire una stanza degli abbracci. Arriveranno per metà gennaio».

