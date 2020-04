ECONOMIA

ROVIGO Più della metà delle aziende della provincia di Rovigo possono riprendere la loro attività. Numeri alla mano il 55% è potenzialmente autorizzato a operare, ovvero 6.982 aziende del settore dell'agricoltura con oltre ottomila addetti, 781 del manifatturiero con oltre settemila addetti, 780 delle costruzioni con oltre 2.500 addetti, 1.960 le imprese del commercio con oltre 5.500 addetti, oltre 2.300 nel settore dei servizi persona alle imprese con quasi tremila addetti.

OBBLIGO DI SICUREZZA

La cautela però è assolutamente obbligatoria perché molte realtà non sono ancora nelle condizioni di poter lavorare. Chi per la mancanza delle idonee condizioni di sicurezza, chi per la mancata operatività dei clienti o dei fornitori che a cascata rendono impossibile o inutile la normale routine lavorativa. Dalla parte delle attività non consentite pesa tantissimo il commercio, con 2.824 imprese ferme, ma non è da meno neppure il settore delle costruzioni con 2.343 sedi ancora out. Sul terzo gradino di questo triste podio c'è il settore manifatturiero, che conta ancora 1.667 aziende ferme.

COMMERCIO ONLINE

«Una parte dell'economia è come morta, un'altra è esplosa, come Amazon e le aziende dell'e-commerce in generale - commenta Giacomo De Stefani, il direttore della Camera di Commercio Venezia Rovigo - E dobbiamo dire che è comunque un modo per far lavorare la gente e, nei limiti del possibile, tenere in piedi questo microcosmo di imprese che costituisce il 90% del nostro tessuto produttivo. Le difficoltà sono tantissime, a partire da quella di ottenere liquidità dalle banche, ma questo Paese non può permettersi a lungo di stare fermo e non a caso il governatore Zaia sta dando un'accelerazione, nel bene e nel male e pur con le dovute cautele».

FORMAZIONE DIGITALE

Intanto la Camera di Commercio, a partire dal 21 aprile sui propri canali social e sul sito web www.dl.camcom.it propone ogni martedì e giovedì della settimana alle ore 14 appuntamenti di formazione digitale rivolti a imprese e professionisti attraverso la campagna #iorestoacasaconPidVeRo. I primi cinque appuntamenti prevedono: il 21 aprile un focus sulle strategie di marketing, il 23 aprile sul digital export, il 28 aprile si parla di come attivare processi di innovazione sociale durante l'emergenza Covid-19, il 30 aprile dei fondi europei per imprese e occupazione e il 5 maggio di analisi dei dati, con i consigli su come evitare gli errori più comuni e non cadere nei tranelli del mercato.

LAVORO IN AGRICOLTURA

Anche Confagricoltura Veneto non è rimasta a guardare e ha dato il via al progetto pilota Lavoro in agricoltura approvato ieri dalle associazioni agricole datoriali e dai sindacati dei lavoratori, riunite in videoconferenza al Tavolo Verde della Regione. Il servizio prevede la raccolta e la pubblicazione delle ricerche di personale, un servizio di preselezione dei curricula effettuato sulla banca dati delle candidature a disposizione dei centri per l'impiego e un servizio di assistenza e formazione online sull'utilizzo degli applicativi. «Ben venga questo protocollo che istituisce un servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro per le imprese agricole del Veneto sottolinea Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto - l'iniziativa consentirà di reperire urgentemente personale per i lavori stagionali di raccolta e sopperire alla carenza di manodopera causata dal blocco della circolazione imposto dall'emergenza Coronavirus. È importante riuscire a mettere insieme domanda e offerta di lavoro, utilizzando per l'assunzione sia strumenti che già ci sono, come il contratto a tempo determinato, ma anche strumenti già utilizzati in passato, come i voucher, di cui, mi preme sottolinearlo, nessuno in agricoltura ha mai abusato».

RITORNO DEI VOUCHER

Sulla stessa linea si è espresso anche Luigi Bassani, direttore di Confagricoltura Veneto: «Il voucher nacque per far lavorare due categorie di lavoro occasionale, pensionati e studenti, che già disponevano di sussidio o di reddito. A questi oggi si aggiungono i cassintegrati, che in questi giorni ci hanno inviato già parecchie richieste di lavoro, ma che non siamo in grado di accogliere senza uno strumento adeguato. Perciò è necessario trovare un sistema semplificato».

Emanuele Masiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA