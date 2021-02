SANITÀ

ROVIGO Serviranno almeno 150 operatori fra medici, infermieri, Oss e anche personale amministrativo per far fronte alla seconda fase della campagna di vaccinazione della popolazione, uno sforzo epocale, che secondo i piani dovrebbe iniziare fra dieci giorni, il 15 febbraio. Operatori che al momento, sulla carta, non è compito da poco mettere insieme, perché già sarebbe stato difficile in tempi normali, ancor più lo è oggi, visto che nonostante la pressione del Coronavirus appaia in calo, alle attività ordinarie si aggiungono ancora quelle straordinarie per fronteggiare il Covid.

AVVIO A RILENTO

La prima settimana, dal 15 al 22, la macchina si metterà in moto a scartamento ridotto, sia per un'esigenza dettata dalla scarsa disponibilità di dosi, sia per testare la tenuta della complessa organizzazione, limitandosi a tre dei sette centri previsti, quello al Censer di Rovigo, quello al centro commerciale Il Porto di Adria e quello all'ex mercato coperto di Castelmassa, con i ragazzi del 41 i primi ad essere chiamati, con le lettere che dovrebbero essere già state predisposte. Questo significa che le esigenze iniziali dal punto di vista dell'organico in campo saranno circa la metà rispetto a quando tutto sarà a pieno regime.

LAVORO DI SQUADRA

«In ogni centro di vaccinazione spiega Compostella verranno organizzate più squadre e serviranno fra i venti e i trenta operatori. Ovviamente ne serviranno di più in un centro come quello di Rovigo rispetto a quante ne dovremmo mettere in campo in un centro periferico come Porto Tolle. Ma si tratta di uno sforzo davvero notevole e sarà prezioso anche il supporto della Protezione civile, oltre che delle associazioni di volontariato. Anche perché tutto avviene mentre continuiamo a garantire tutte le attività ordinarie oltre a quelle aggiuntive dovute al Covid: avremo bisogno di reclutare altro personale strada facendo, con contratti libero-professionali, e dovrebbero essere inviate anche alcune figure da parte della struttura commissariale. Andremo avanti giorno per giorno, facendo sempre il massimo».

ASSUNTI 12 OSS

Un aiuto arriva intanto dall'infornata da 12 operatori socio-sanitari, assunti a tempo indeterminato il 21 gennaio scorso, che si sommano ai 13 assunti a tempo determinato sulla base delle disposizioni per fronteggiare la pandemia, fra novembre e dicembre. Sempre con le assunzioni Covid, l'Ulss Polesana ha reclutato anche 37 infermieri, la maggior parte dei quali già assunta a marzo, quindi già vicini alla scadenza dei 12 mesi, ma quasi certamente riconfermati, così come altri quattro assistenti sanitari e 13 tecnici sanitari, nonché due medici biologi. Questo senza contare le altre assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, che rientrano nel normale adeguamento della pianta organica, anche se tutti i piani redatti pre-pandemia sembrano appartenere a un'era lontana, alla luce del ciclone Covid che nell'ultimo anno ha costretto a impegnare la gran parte del personale nelle varie attività, dalla diagnosi, con l'esecuzione dei tamponi, al tracciamento e l'isolamento dei contatti, oltre ovviamente alla cura. Ora si aggiunge l'ulteriore attività della campagna vaccinale.

LE VACCINAZIONI

In questo momento sono 7.626 i polesani che hanno ricevuto il vaccino, 3.613 fra ospiti e operatori delle Rsa della provincia e 4.013 tra i lavoratori di tutto il sistema sanitario, da quelli dell'Ulss 5 a quelli delle strutture private fino alle articolazioni territoriali. Fra quanti hanno ricevuto la prima dose, sono arrivati a circa 6.500 quanti hanno ricevuto anche la seconda, completando quindi il percorso verso l'immunizzazione. Lo sforzo, in questi ultimi giorni, è stato proprio integralmente concentrato sulle seconde somministrazioni, vista la penuria di dosi. Se dal 31 dicembre al 15 febbraio erano state infatti eseguite 6.730 vaccinazioni, le nuove somministrazioni da quel momento a oggi sono state circa un migliaio, soprattutto recuperando quanti avevano saltato il primo giro perché in quel momento non idonei o impossibilitati e, in qualche caso, anche per un iniziale dissenso.

Francesco Campi

