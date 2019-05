LA CANDIDATA ROVIGO Una candidata dalla lunga esperienza nella Protezione Civile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CANDIDATAROVIGO Una candidata dalla lunga esperienza nella Protezione Civile a caccia della terza riconferma del centrodestra a Palazzo Nodari. Monica Gambardella si racconta e spiega la sua ricetta per Rovigo.Se dovesse vincere, che cosa farebbe nei suoi primi 100 giorni di amministrazione?Sembrerà una banalità, ma la prima cosa da fare sarà conoscere bene le cose. Per potere organizzare e programmare al meglio l'ordinario, impostando una progettualità sul breve e medio termine, vorrei approfondire meglio come è messa la macchina...