Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNA VACCINALEROVIGO Una sessione di riparazione per le scuole polesane. Non a settembre, ma già mercoledì prossimo, il 24 marzo: questa la data indicata dall'Ulss 5 per un'ulteriore seduta vaccinale pomeridiana, dalle 14.30 alle 17.30 nei tre centri di Rovigo, Adria e Trecenta, rivolta a tutto il personale docente e non docente che, per vari motivi, non abbia inizialmente aderito alla campagna vaccinale.PORTALE DEDICATOL'Azienda...