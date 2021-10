Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAROVIGO Nelle farmacie polesane, oltre al tampone rapido e alle due prime sedute di profilassi anti Covid, gli over 80 potranno sottoporsi, nei prossimi giorni, anche alla terza dose di vaccinazione. Le farmacie del Veneto si sono unite, infatti, alla campagna vaccinale per il booster del vaccino anti-Covid agli over 80, che hanno concluso da almeno sei mesi il primo ciclo di vaccinazione, con la somministrazione anche del Pfizer. A...