LA CAMPAGNAROVIGO Il risultato delle scuole polesane è poco più di 6 su 10. La fase della campagna vaccinale dedicata al personale scolastico, docente e non docente, ha fatto registrare un tasso di adesione finale del 62%, perché dei 4.931 aventi diritto si sono presentati in 3.093, sei su dieci, con un tasso di adesione maggiore fra i docenti rispetto al personale Ata e con picchi di assenza che in particolare sabato e lunedì, hanno...