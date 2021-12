LA CAMPAGNA

ROVIGO «Il 16 dicembre inizieremo le somministrazioni dei vaccini pediatrici ai bambini fra 5 e 11 anni». L'annuncio è arrivato ieri dal direttore generale dell'Ulss Polesana Patrizia Simionato. Che ha fatto presente come non siano ancora definiti i dettagli operativi, ma l'organizzazione è già in moto e ieri pomeriggio si è tenuto un vertice con i pediatri di libera scelta.

«Stiamo lavorando - ha rimarcato il direttore generale - per definire le modalità, che comunicheremo in tempi rapidi perché la data si avvicina: garantiremo percorsi dedicati nei centri di vaccinazione, ma ci stiamo organizzando con i pediatri per la somministrazione negli ambulatori o in luoghi diversi rispetto ai centri di vaccinazione. Stiamo parlando della necessità di evitare code e attese, vista l'età di riferimento, e ogni possibile problematica. Con i pediatri c'è la massima collaborazione e non bisogna dimenticare che già sono presenti nei centri di vaccinazione. Stiamo decidendo insieme a loro i percorsi più opportuni».

Il direttore sanitario Alberto Rigo ha evidenziato come «la nostra ipotesi di lavoro è quella di mantenere un percorso dedicato e preferenziale nei centri di vaccinazione, per i ragazzi dai 12 in poi, sempre con il pediatra che vaccina, e affiancare poi un percorso dedicato, o in ambulatori o in apposite strutture per la fascia 5-11 anni, in modo da mettere i bambini e i loro genitori a proprio agio».

PROFILASSI

Ovviamente tutte le possibili ipotesi sono vagliate anche a livello regionale, perché è comunque la Regione a sovrintendere a tutto e a dare le linee guida alle quali le aziende si devono poi attenere. Come il target quotidiano di somministrazioni, che ora per l'Ulss 5, visti i ritmi che è riuscita a tenere con cinque centri vaccinali aperti ogni giorno, sono stati ritoccati verso l'alto, oltre le duemila dosi. Non a caso l'otto dicembre, che pure in quanto giorno di festa ha visto eseguite solo 456 somministrazioni, le terze dosi hanno raggiunto quota 41.390, pari al 44,5% dei vaccinabili. Per capire lo sforzo di questi giorni, il primo dicembre erano appena 29.226. E fra l'altro, come sottolineato dal direttore generale, 2.050 sono state le somministrazioni domiciliari.

Anche le prime dosi, in gran parte per effetto delle nuove disposizioni su Super Green pass ed estensione dell'obbligo vaccinale, si sono rimesse in moto: nei primi otto giorni di dicembre sono state 939, tanto che ormai si sfiora la copertura del 90% della popolazione polesana over 12, visto che sulla base delle prenotazioni al 31 dicembre, l'89,2% avrà ricevuto almeno una dose. Da questo punto di vista dal direttore generale arriva un appello: «Ci sono molti posti disponibili per chi vuole vaccinarsi: 9.700 prenotabili per dicembre, 14mila per gennaio e 21mila per febbraio. Finora abbiamo lasciato la possibilità di presentarsi liberamente ai centri vaccinali senza prenotazione, ma ora, visto che non sono stati numeri piccoli, chiediamo a tutti di prenotarsi, per evitare che si producano rallentamenti e problemi. Stessa cosa per i tamponi. La prenotazione sul portale, fra l'altro, si può fare facilmente dal telefono o dal computer».

F. Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA