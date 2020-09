CULTURA

ROVIGO Si avviano lentamente verso la normalità anche i servizi offerti dall'Accademia dei Concordi. Da domani verranno ripristinati gli orari abituali per il prestito e la restituzione dei libri, insieme al servizio di consultazione dei manoscritti e volumi rari della biblioteca nella sede di piazza Vittorio Emanuele.

Questi gli orari per il prestito e la restituzione dei libri: lunedì dalle 14 alle 18, martedì orario 10-18, mercoledì orario 10-14, giovedì e venerdì orario 10-18, sabato dalle ore 10 alle 12.45.

Rimangono attive le misure per la sicurezza e il contingentamento per l'emergenza sanitaria: accesso uno per volta da piazza Vittorio Emanuele e uscita da via Bedendo, con mascherina e igienizzazione delle mani all'entrata. Il tempo di permanenza è limitato alle operazioni di prestito e restituzione.

Per la consultazione dei manoscritti e libri rari si può accedere solo su prenotazione, con tre persone per volta che dovranno mantenere nella sala adibita alla consultazione l'opportuno distanziamento. Orario: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00, mercoledì 9.30-13.30. Le richieste di prenotazione vanno inviate alla e-mail manoscritti@concordi.it proponendo più di una data preferenziale e il materiale da consultare.

