Adria rilancia la sua sfida a Urbania, suggestivo borgo della provincia di Pesaro-Urbino, che si trasforma una volta all'anno nella patria della Befana. La municipalità adriese si presta a indossare la fascia, questa volta in rete, di capitale regionale della Befana e a lanciare il guanto alla comunità gallo-picenica.

«Quest'anno - spiega la Befana adriese, al secolo Monica Stefani - è un momento particolare. Dobbiamo stare tutti molto attenti e rispettare le regole che ormai conosciamo bene. Come Befana, io sono molto anziana e devo essere molto, ma molto, prudente. Non potrò perciò abbracciare i bambini e accoglierli nella mia casetta come ormai faccio da tanti anni. Ma vi sembra possibile che la Befana, che ne sa una più del Covid, rinunci ad incontrarli e a farli divertire ? Quest'anno entrerò non solo dai camini ma anche in rete e quindi ho deciso di incontrare on line i miei fan, piccoli e grandi».

Il programma del La Befana prenderà il via oggi, alle 17.30, con un faccia a faccia tra Babbo Natale e la Befana. «Si tratta - spiega Stefani - di un evento unico e sarà visibile sulla pagina Facebook del Comune di Adria e su www.labefanadiadria.it. Speriamo passi in fretta questo periodo. Così l'anno prossimo potremo tornare a vederci di persona. Perché questo succeda, però, bisogna seguire le regole che abbiamo imparato per salvaguardare la salute nostra e delle persone che ci sono care. Mi raccomando».

I prossimi appuntamenti con la Befana di Adria sono statui calendarizzati per il 4 e il 5 gennaio, sempre alle 17.30. Stefani racconterà delle favole in diretta streaming. Si inizierà con Il dottor Satutto e si proseguirà con Il drago dalle sette teste. Il 6 gennaio, infine, a salirà a palazzo Tassoni per prendere il Caffelatte con Omar, con il sindaco Omar Barbierato.

