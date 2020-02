LA TESTIMONIANZA

ROVIGO «Ho fiducia nel mio Paese. In Cina ci sono controlli serrati lungo le vie e le strade della città. Ad ogni angolo obbligano i passanti a fermarsi per misurare la temperatura e verificare eventuali sintomi del virus. L'attenzione è massima anche negli aeroporti. Nessuno parte se ha sintomi sospetti».

Mela Wang, 33 anni, ieri era al lavoro nel suo bar in centro storico. Lei da quel bancone del Molinari non si è mai mossa. E' sempre rimasta a Rovigo a seguire, con il fiato sospeso, le cronache dalla Cina. Ogni giorno chiama la sua famiglia che vive a Fujian, nel Sudest della Cina. Il Capodanno lo ha festeggiato via Skipe, collegata virtualmente con i genitori, i suoi due fratelli e la sorella che fa il medico. Il suo bar anche ieri era pieno di clienti. Ormai Mela si è infatti perfettamente integrata in città ed è una rodigina a tutti gli effetti anche nell'accento', le fanno notare con simpatia i clienti. Appena ha iniziato ad esserci un clima di paura nei confronti dei commercianti cinesi per via del coronavirus, i colleghi si sono subito stretti intorno alla barista, con messaggi e telefonate.

LA SOLIDARIETÀ

«I miei clienti non hanno mai smesso di venire nel mio locale racconta con gli occhi lucidi di commozione -, forse qualcuno di passaggio ha evitato di entrare per diffidenza, ma più che altro per una scarsa informazione su quello che sta accadendo in Cina». «Ora ve lo spiego io», promette. Ed entra nel dettaglio: «Mia sorella è medico ed è impegnata nei controlli per il coronavirus - racconta - Ogni giorno controllano le famiglie, gli anziani, chi ha patologie pregresse. Ogni medico ho un numero di pazienti che va a visitare a casa, accompagnato dalla polizia. Mia sorella mi ha detto che, anche nelle città lontane dal focolaio, non si può fare mezzo metro senza essere sottoposto ad un controllo».

«La mia famiglia - continua mela - abita nel Sudest della Cina, a Fujian, una regione grande come tutta l'Italia per intenderci. Per precauzione è comunque chiusa in casa in questi giorni. Anche mio fratello, che ha un ristorante, è stato costretto a fermare l'attività. C'è infatti molta precauzione. Noi cinesi rispettiamo i protocolli, la salute prima di tutto».

CONTROLLI CAPILLARI

Mela spiega che gli stessi controlli serrati sono in atto negli aeroporti cinesi. La comunità cinese stabilizzata in Italia, attraverso il Consolato, sta addirittura pagando un albergo a pochi metri da Malpensa dove i connazionali che arrivano in questi giorni trascorreranno il periodo di quarantena. «Per garantire la nostra sicurezza e quella della comunità italiana - spiega la barista - chi è già in Italia contribuisce attraverso un'associazione a mettere in sicurezza i connazionali che continuano ad arrivare in particolare a Milano. Abbiamo, in pratica, creato una rete interna di controllo, oltre a quella nazionale e internazionale. Anche grazie a questo tipo di allerta la diffusione del virus è stata contenuta». E aggiunge: «Monitoriamo anche chi arriva a Rovigo e provincia per assicurarci sia stato sottoposto alla quarantena: io mi sento al sicuro. E' nel nostro interesse infatti proteggerci e mettere in sicurezza la comunità italiana».

L'EMERGENZA

«Abbiamo affrontato emergenze ben più gravi spiega Mela , ma ne siamo usciti. Questo virus, mi ha spiegato per telefono mia sorella che un medico, è un'influenza un po' più forte, è pericoloso per le persone debilitate e per gli anziani. E' giusto contenerlo, ma senza arrivare a discriminare la Cina, un Paese che ormai è fondamentale per l'economia mondiale». E conclude: «Alcuni mie colleghi ristoratori stanno registrando anche a Rovigo un calo di clientela, ma quello che più mi ferisce sono gli episodi di razzismo nei confronti dei bambini cinesi. Alcune mamme me li raccontano e mi piange davvero il cuore sapere che i bambini soffrono solo a causa della scarsa informazione».

Roberta Merlin

