La banda ultralarga è in grande ritardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONDO DIGITALEROVIGO Il mondo è sempre più interconnesso e con un click si può fare tutto in pochi secondi. Sempre che la connessione lo permetta. Perché la banda ultralarga, per molti, resta ancora un'utopia: in tema di velocità di connessioni, infatti, si sta procedendo, ma la velocità non è stata per ora delle migliori. In Veneto le unità immobiliari raggiunte da connessioni di almeno almeno 30 Mbit per secondo sono il 62,4%, quelle sopra i 100s appena il 24,6%. Nel comune di Rovigo la copertura delle connessioni sopra i 30 Mbit è...