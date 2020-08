L'UNTORE NEL DELTA

ROSOLINA C'è un clima di cauta tranquillità ad Albarella. L'accostamento del nome dell'isola a quello del 26enne turista romano risultato positivo al Covid-19 e per il cui tracciamento dei contatti sta tremando Cortina d'Ampezzo, si deve infatti ad una notte trascorsa a casa di amici al rientro dalla Sardegna. Un passaggio fuggevole, il 17 agosto, cui sarebbe seguito il giorno seguente il tampone effettuato a Padova con esito negativo. Ecco perché non c'è allarmismo e la vita scorre tranquillamente e senza giri di vite o restrizioni ulteriori per residenti e turisti. Anche se per tutti il caso rappresenta un monito a non abbassare la guardia.

ALLERTA SENZA ALLARMI

«L'intervista de Il Gazzettino al ragazzo è l'unico documento in cui compare il nome di Albarella - sottolineano dall'isola -, mentre nessuna comunicazione ufficiale delle autorità sanitarie e competenti lo fa. Nell'isola è da sempre attivo uno stretto protocollo tra Ulss e Comune di Rosolina, cui Albarella fa riferimento per burocrazia, per essere avvisati in tempo reale di eventuali rischi dal punto di vista sanitario e poter monitorare spostamenti di persone a rischio, persone in quarantena e per prevenire qualsiasi problematica, dato che è presente anche un presidio medico. Ad oggi, non ci è stato comunicato nulla di ufficiale».

LA TRACCIA DEI MOVIMENTI

Nella ricostruzione di movimenti e contatti del ragazzo risultato infetto, sono la cronologia e alcuni punti fermi che portano a escludere che ad Albarella possa esserci un focolaio. Tornato dalla Sardegna il 17, prima di raggiungere i famigliari a Cortina si è fermato la notte da amici nell'isola e il 18 ha fatto il tampone a Padova come previsto per chi rientra dalla Sardegna. Il 19 ha quindi ricevuto l'esito del test che ha dato esito negativo. Non è solo il ragionamento, dunque, ad escludere che il 26enne possa aver portato il virus ad Albarella. Il contagio potrebbe essere avvenuto altrove, magari nello stesso nosocomio o a Cortina dove il 20 agosto ha partecipato al Summer Fest, visto che i primi sintomi sono arrivati due giorni dopo.

TAMPONE NEGATIVO

«Non essendo positivo al virus, se non nei giorni dopo la sua visita, ed essendo stato ospite una notte in casa privata e non nei locali turistici di Albarella, ci sentiamo tranquilli e non ci sono al momento rischi anche perché ribadiamo che non ci è pervenuto alcun allarme o stato di allerta da parte di nessuna autorità competente - continuano dall'isola - Abbiamo la fortuna di poter rintracciare ogni persona dal momento in cui entra a quello in cui esce dall'isola, sapere dove dorme, se noleggia un lettino in spiaggia e se frequenta attività. Siamo quindi assolutamente tranquilli: se ci verranno comunicati dall'Ulss possibili rischi, in pochi minuti possiamo rintracciare la persona in questione e avvisare tutte quelle con cui ha trascorso la serata e l'hanno ospitato, anche se riteniamo che personalmente già lo sappiano. Ma per fugare eventuali dubbi e vivere una serena fine estate li invitiamo comunque a fare un tampone».

PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Tra le prime realtà turistiche a ripartire in piena sicurezza dopo il lockdown, Albarella ha puntato a rassicurare proprietari e turisti mettendo l'accento sugli ampi spazi sia verdi e naturali che sulle spiagge - grazie agli spazi addirittura più larghi rispetto a quelli previsti dalla normativa italiana è stata definita spiaggia Covid free - la bassissima densità abitativa e l'ospitalità diffusa grazie alle tante abitazioni private. Inoltre, a garantire il rispetto di standard e protocolli sanitari anti-contagio da parte di ristoranti, bar, negozi, piscine e spiagge, è stata istituita la figura del Covid manager, mentre a partire dal 16 agosto come dappertutto è stata sospesa l'attività di discoteca. Un'attenzione e un rigore che, al momento, ha garantito che non ci sia stata alcuna comunicazione ufficiale di rischi sanitari da parte di nessun residente o turista. E stando a come si stanno muovendo le cose, non sarà il caso del ragazzo romano a scalfire i risultati ottenuti.

Enrico Garbin

