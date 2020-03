«Siamo un'associazione di promozione sociale, aiutiamo le persone, per cui non c'è miglior modo per noi di poter aiutare anche in questo caso con una raccolta di fondi».

Così Guglielmo Secondi, responsabile dell'Unpli provinciale di Rovigo, spiega come è nata la sottoscrizione a favore della sanità polesana per contrastare la diffusione del Coronavirus.

«Si tratta di una raccolta fondi completamente trasparente - tiene a precisare Secondi - perché ci stiamo occupando di raccogliere le donazioni e quando avremo raggiunto una certa somma chiederemo all'Azienda sanitaria locale di cosa hanno bisogno e glielo compreremo. In pratica, quindi, il denaro offerto rimarrà da noi e non andrà in giro da qualche parte, proprio perché vogliamo che la trasparenza sia massima».

Tutto è costantemente tracciato sul sito internet www.unplirovigo.it, dove saranno pubblicati i nominativi dei donatori e la cifra messa a disposizione. Sinora sono stati raccolti 550 euro grazie alla Pro loco di Frassinelle, la Secondi & Lefebvre e l'associazione Evangelica Renata di Francia, ma l'ambizione è di raggiungere cifre ancora più alte. Per i versamenti l'Iban di riferimento del Comitato provinciale Unpli Rovigo è IT86U0306909606100000156306.

