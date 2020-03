L'UNIVERSITÀ

ROVIGO A Palazzo Angeli il portone che dà su Corso del Popolo è aperto, ma l'ingresso per accedere all'interno dell'università è chiuso. C'è solo un cartello affisso che indica il nome di una persona e un numero di telefono da chiamare in caso di consegne o richiesta di informazioni. All'interno, il personale amministrativo sta lavorando e ha il divieto di far accedere chiunque, come da disposizioni nazionali per il contenimento della diffusione del CoronaVirus.

STUDENTI DI LEGGE

La sede di Giurisprudenza, che fa capo all'ateneo di Ferrara, già blindata da una settimana, ha sospeso le lezioni e le attività di sportello: disposta anche la chiusura delle biblioteche e delle sale di studio fino al 6 marzo.

ANNUNCIO DEL RETTORE

Il rettore Giorgio Zauli, in una nota pubblicata sul sito dell'università, spiega che a partire da lunedì 9 marzo sarà garantito l'inizio delle lezioni, o regolarmente in aula, qualora le condizioni lo consentano, oppure in modalità a distanza, attraverso lezioni registrate fruibili su un'apposita piattaforma online.

LEZIONI A DISTANZA

Alla sede rodigina, il settore informatico sta lavorando a pieno ritmo proprio per organizzare un efficiente servizio di trasmissione delle lezioni mediante il web. Nel frattempo, gli studenti interessati sono invitati a contattare i docenti via mail per concordare con loro le modalità di ricevimento, tramite Skype o, qualora fosse possibile, in presenza.

TIROCINI CONTINUI

Proseguono invece i tirocini curriculari, sempre compatibilmente con le regole di condotta imposte dai decreti ministeriali alle aziende o enti ospiti. L'invito del Dipartimento estense è quello di controllare costantemente le informazioni sul sito di riferimento e sui canali ufficiali, in modo da essere aggiornati su ulteriori novità o cambiamenti derivanti dalla complessa e mutevole situazione in atto.

PORTE APERTE RINVIATE

Nel frattempo, l'University Day che permette ogni anno al Consorzio Università di Rovigo di presentare la propria offerta formativa e raccogliere adesioni in vista del futuro anno accademico è stato spostato dal 7 marzo al 17 aprile, come moltissimi eventi e fiere previste nel Nord Italia. Una decisione in linea con la necessità di evitare assembramenti, come disposto dalla prescrizioni di sicurezza, dato che l'invito è rivolto a centinaia di studenti provenienti dalle scuole superiori di Rovigo, Padova, Bologna, Ferrara, Ravenna, Mantova, Venezia, Verona e Treviso.

SEDE CENSER

Da Padova, il Rettore Rosario Rizzuto, in merito ai corsi attivi nella sede del Cubo, al CenSer, annuncia che l'inizio dei corsi semestrali è rinviato al 9 marzo, i corsi trimestrali invece sono ripresi lunedì 2 marzo in modalità telematica. Esami e lauree verranno riprogrammati o eseguiti in modalità telematica. Le attività di ricerca sono regolari e i servizi amministrativi aperti al pubblico.

AULE STUDIO CHIUSE

Le aule studio rimangono per il momento ancora chiuse al pubblico. I servizi bibliotecari sono disponibili online. «Gli esami sospesi nel periodo di interruzione dal 24 febbraio al 29 febbraio verranno recuperati al più presto - assicura l'ateneo patavino - Nella settimana dal 2 al 7 marzo gli esami potranno essere effettuati con modalità a distanza o in presenza.

LE LAUREE

Le lauree programmate questa settimana e la scorsa verranno riprogrammate o effettuate tramite modalità telematica. Nel caso di prove finali telematiche la consegna dei diplomi verrà calendarizzata in data successiva, fermo restando che la data di laurea sarà quella della discussione».

Anche per l'università veneta è opportuno consultare costantemente le notizie e gli aggiornamenti sulla pagina web, che comunicheranno anche l'inizio delle attività didattiche in presenza.

Alice Sponton

© RIPRODUZIONE RISERVATA