L'Università pronta allo sbarco in centro

L'UNIVERSITÀ IN CENTROROVIGO Nove corsi di laurea attivati, due sedi in centro, quasi duemila studenti iscritti. Sono alcuni dei numeri che fotografano il Consorzio Università di Rovigo, attivo, dal 1995, nel capoluogo polesano. A breve inizierà il nuovo anno accademico, con la novità dello spostamento di una facoltà a Palazzo Angeli, nel cuore della città, in uno dei luoghi più prestigiosi che, dopo oltre 15 anni di lavori, è stato restituito ai rodigini nella sua maestosa bellezza.NOVE CORSISono due le Università convenzionate con...