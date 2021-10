Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(N. Ast.) A Rovigo gli incontri dell'Università popolare polesana nell'anno accademico 2021-22, a partire da oggi alle 15.30 con l'evento di inaugurazione, si terranno tutti nell'auditorium del seminario vescovile, raggiungibile in auto con accesso e parcheggio in via Pascoli 51, oppure da via Sichirollo 74. Secondo le normative vigenti, solo con il green pass è possibile accedere alla sala, che mette a disposizione 60 posti a sedere....