ISTRUZIONE

ROVIGO Fine anno accademico on-line, poi dal prossimo e-learning e in presenza solo se sarà consentito. Le università di Padova e Ferrara, con i loro corsi attivi al Cur di Rovigo, si preparano alla sessione estiva di esami, lauree e all'anno che verrà. Alle sedi del Cubo al Censer e di Palazzo Angeli, gli studenti per ora non potranno tornare e non è ancora sicuro che nel 2020-2021 potranno essere presenti fisicamente nelle aule della sedi rodigine. Entrambi gli atenei, in questi due mesi di lockdown, hanno trasferito lauree, esami e lezioni sulle piattaforme on-line, consentendo lo svolgimento dell'anno accademico tramite il web.

L'ATENEO ESTENSE

Il senato accademico dell'università di Ferrara, di concerto con il consiglio di amministrazione, ha disposto che le sedute di laurea e gli esami di profitto, sia in forma orale, sia in forma scritta, della sessione estiva 2019-20, si svolgeranno esclusivamente in modalità on-line. Si è anche prolungato il tempo per potersi laureare e dare esami, visto che le sessioni estive sono state estese fino al 31 agosto. In vista del 2020-21, l'ateneo estense, alla luce dell'incertezza del perdurare dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, ha previsto una didattica sia e-learning che in presenza.

«Per tutto l'anno le lezioni saranno erogate on-line, in streaming o registrazione. Qualora le disposizioni normative e le condizioni lo consentiranno, sempre adottando le necessarie misure di sicurezza, le lezioni si terranno, oltre che on-line, anche in presenza - si legge nella nota diramata dall'ateneo ferrarese, attivo a Rovigo con il corso di giurisprudenza a Palazzo Angeli - i dettagli per le modalità didattiche specifiche per corso di studio saranno comunicati in seguito. Ogni sforzo organizzativo sarà messo in atto, ove consentito, per dare la possibilità di svolgere in presenza le attività pratiche (laboratori, per esempio). A tale proposito, gli orari saranno strutturati in modo da concentrare temporalmente le esercitazioni pratiche, richiedendo quindi la presenza fisica degli studenti presso le strutture dell'ateneo solo per un periodo limitato del semestre».

I CORSI PADOVANI

Anche a Padova, che opera su Rovigo nella sede del Censer, con le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico, si è deciso che tutta l'attività didattica compresi gli esami, le esercitazioni e i tirocini, verrà eseguita a distanza per tutto il secondo semestre dell'anno accademico 2019-2020. Dallo scorso 4 maggio è invece ripresa l'attività di ricerca che «accanto alla didattica che rimarrà in modalità telematica, è l'altro pilastro essenziale della vita della comunità accademica», ha scritto in una nota il rettore Rosario Rizzuto. «Con questo obiettivo è stato istituito un gruppo di lavoro di esperti, coordinato dal professor Borsari delegato per la sicurezza, al quale è stato affidato il compito di elaborare delle linee guida che garantiscano la ripartenza in sicurezza delle attività di ricerca».

Alice Sponton

