«L'avvicinarsi del Natale con la grande ricorrenza della nascita di Gesù, fa sentire tutti noi più vicini a chi è in difficoltà». Chi parla è il Comitato Unicef rodigino che sottolinea come «in un anno particolarmente difficile per tutti a causa della terribile pandemia che ci minaccia, crediamo che pensare agli altri sia ancor di più un dovere morale, e in particolare riteniamo importante rivolgere la nostra attenzione ai bambini di tutti i paesi del mondo, bambini che sono indifesi, mal nutriti e spesso orfani di guerra».

Ecco allora che il comitato di Unicef si candida a essere un punto di riferimento utile a chi volesse dare il proprio contributo e aiuto. Nella sede sita in via Silvestri, 9 si possono trovare interessanti oggetti regalo e soprattutto le bellissime Pigotte, o pue de pessa personalizzabili. Bambole che risultano sempre molto gradite a chi le riceve, mentre chi le acquista sa di aver contribuito a salvare la vita di un bambino. Infatti il ricavato va a finanziare la campagna per le vaccinazioni e contro la malnutrizione.

Sempre in sede Unicef è possibile trovare bellissimi libretti di racconti per bambini, donati da nonna Enza Stefani all'Unicef come un'ulteriore opportunità di ricevere offerte. Contengono le colorate immagini dell'artista rodigino Alberto Cristini rendono le pagine ancor più attraenti.

L'indirizzo del comittao é via Silvestri, 9 Rovigo. Orario di apertura: dal lunedì al sabato ore 10-12. Per le libere offerte: IBAN IT 29 AO 30 6909 6061 0000 0100 602.

