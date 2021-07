Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIALa Diocesi di Adria - Rovigo e le comunità di Costa , dove è nato e cresciuto, e di Adria, dove la sua missione pastorale è stata più intensa, sono pronte ad accompagnare venerdì nel suo ultimo viaggio don Giuseppe Mazzocco. Il sacerdote conosciuto in Polesine per le sue campagne a favore dell'ambiente, le lotte a difesa della sanità pubblica e per l'inclusione dei profughi, sempre dalla parte dei più deboli, colpito da ictus, si...