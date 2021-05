Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ULTIMO SALUTOMONSELICE Commosso addio ieri pomeriggio, nella chiesa di San Bortolo, a Gigliola Aldrigo, la 57enne oss in servizio all'Ulss 5 Polesana stroncata da un infarto otto giorni fa mentre si trovava nella propria abitazione. La piccola chiesa della frazione non ha potuto contenere i tanti che hanno voluto portare l'ultimo saluto a Gigliola. In diversi hanno dovuto seguire la funzione dall'esterno. «Siamo in tanti oggi, qualcuno...