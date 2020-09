LE ESEQUIE

Un migliaio di persone in silenzio, all'aperto, attorno alla bara ornata da una corona fiorita. L'ultimo saluto al professor Renzo Previato è stato incorniciato da parco Cibotto. L'area delimitata per il funerale laico, organizzato dai familiari del professore, non ha saputo contenere l'affetto di generazioni di studenti. Renzo Previato aveva 68 anni, insegnante di Lingue a Ragioneria dove aveva cresciuto generazioni di ragazzi all'insegna dell'amore per il viaggio, per la multi culturalità e poi, per le lingue straniere che insegnava. Lui ne parlava molte, insegnava l'inglese ma nel cuore preferiva il turco e la Turchia. Apparteneva alla categoria dei maestri di vita: e infatti a salutarlo sono arrivati a migliaia. Amici, colleghi e personaggi pubblici come gli ex sindaci Fausto Merchiori e Bruno Piva, don Damiano Furini vicario del vescovo e suo collega, il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara, la presidente di Asm Set Manuela Nissotti e tanti altri. Ha aperto il rito la nipote Federica. «Chi è qui oggi testimonia che persona era lo zio Renzo - ha detto Federica ringraziando per la presenza -, non siate tristi. Renzo avrebbe voluto essere ricordato con amore e allegria. Vorrei conoscervi tutti. Se siete qui vuol dire che un po' di Renzo è rimasto dentro ognuno di voi».

R.Pau.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA