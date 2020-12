LUTTO

ROVIGO Grignano in lutto per la morte di Luisa Bernardinello. La 71enne è scomparsa domenica per una malattia che non le ha lasciato scampo. Da anni non abitava più nella frazione, ma si era trasferita in centro città. Lascia i figli Francesca e Massimo, il genero Fabio, la nuora Enrica, i nipoti, i parenti e tanti amici. La notizia si è sparsa a Grignano e in molti hanno voluto dedicare un pensiero a una donna gentile, buona e sorridente. Per anni aveva gestito il Circolo Noi e aveva visto crescere diverse generazioni della frazione. Non era solo una barista, era una persona sempre disponibile, pronta a dispensare consigli e sapeva ascoltare i più giovani. A rappresentare il pensiero di tanti coetanei, le parole di Gianmaria Altieri: «Fai buon viaggio Luisa. Sei stata una grande donna: grazie per tutta l'immensa bontà e pazienza che hai avuto con noi ragazzi. Un abbraccio immenso e condoglianze a tutta la famiglia». Originaria di Grignano, aveva gestito fino al 2012 il circolo di piazza San Benedetto: le amiche ricordano con affetto e nostalgia i bei momenti trascorsi insieme, gli interminabili pranzi in trattoria e le contagiose risate. Se c'era qualche gita da fare o qualche serata conviviale, Luisa non si tirava mai indietro, perché amava stare in compagnia e divertirsi. Il funerale sarà celebrato domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Grignano. Al termine delle esequie, la salma proseguirà per l'ultimo viaggio verso il cimitero locale.

